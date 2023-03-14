ضخ سلعي مكثف في معرض «أهلا رمضان» بمدينة نصر.. «مدبولي» يفتتحه اليوم

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع الغذائية الأساسية والسلع الرمضانية بمعرض «أهلا رمضان» الرئيسي في مدينة نصر، والذي يفتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء.

تخفيضات للمواطنين في معرض «أهلا رمضان»

ويقدم معرض «أهلا رمضان» الرئيسي تخفيضات هائلة أمام المواطنين على أسعار السلع والمنتجات، تصل إلى 30% على إسعار الزيت والسكر والأرز وياميش رمضان، فضلا عن مزيد من التخفيضات على اللحوم والدواجن المجمدة.

توفير وإتاحة السلع والمستلزمات الغذائية

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور، اعتبارا من صباح غد الأربعاء 15 مارس، حتى يوم 21 من نفس الشهر، تسهيلا على المواطنين في توفير وإتاحة السلع والمستلزمات الغذائية قبل شهر رمضان.

ودشنت وزارة التموين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ما يقرب من 455 معرضا بعنوان «أهلا رمضان»، منذ بداية شهر يناير الماضي، ويستمر جميعها حتى نهاية شهر رمضان الكريم، بتقديم تخفيضات على السلع المطروحة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور علي المصيلحي، مؤتمرا صحفيا عقب افتتاح المعرض، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، للإعلان عن نسبة التخفيضات والتسهيلات التي يقدمها المعرض لرواده خلال أيام إقامته بقاعة المؤتمرات.