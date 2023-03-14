إطلاق مبادرة «في حب بني سويف» غدا بمناسبة العيد القومي.. 30% تخفيضات على السلع

أعلنت محافظة بني سويف، عن بدء تنفيذ مبادرة في حب بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة، أيام 15 إلى 17 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وبمشاركة 25 شعبة، حيث ستوفر المبادرة تخفيضات في أسعار السلع تتراوح ما بين 10 إلى 30 %، وذلك من خلال إظهار بطاقة الرقم القومي و التي تؤكد أن المستفيد من المبادرة من مواطني محافظة بني سويف.

محافظ بني سويف: تستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأهالي

وأعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل أهالي المحافظة وإدخال البهجة والسرور عليهم احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

وتوجه المحافظة الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف ورؤساء الشعب أعضاء الغرفة، على تعاونهم مع المحافظة، مثمناُ مشاركتهم في تنفيذ مبادرة المحافظة لتحمل فارق السعر احتفالا بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

قائمة السلع بالمبادرة

وتضم قائمة السلع التي ستشهد تخفيضات في بعض المحال التجارية ضمن المبادرة، تشمل عدد كبير من السلع الأساسية، مثل بعض السلع الغذائية، الملابس الجاهزة مختلف الأعمار، عطور، أدوية، مطابخ، أكسسوارات، نظارات طبية وشمسية، مصوغات وفضيات، ولعب أطفال، وكتب ومستلزمات دراسية ، وهدايا، أحذية، أعلاف.

عيد بني سويف القومي

يذكر أن مناسبة العيد القومي لمحافظة بني سويف، تأتي إحياءً لذكرى المشاركة البطولية والوطنية من أبناء المحافظة الأبطال في أحداث ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي آنذاك، عندما شاركوا بكل إخلاص وفداء في كفاحهم للحصول على الحرية واستعادة كرامة وحرية الوطن.