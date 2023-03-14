بشار الأسد يصل إلى روسيا في أول زيارة خارجية منذ الزلزال

أعلنت الرئاسة السورية، مساء اليوم، أن الرئيس بشار الأسد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في أول زيارة خارجية للأسد منذ وقوع الزلزال بداية فبراير الماضي والذي كانت شدته 7.9 ريختر على مقياس الزلازل والذي أودى بحياة وإصابة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

زيارة خارجية لبشار الأسد

وكان «الكرملين» القصر الرئاسي الروسي أشار بحسب قناة «العربية» الإخبارية، إلى أنّ الأسد سيزور روسيا منتصف الشهر الجاري دون الإعلان بدقة عن الموعد أو سبب الزيارة التي تأتي بعد مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية انفصالها عن كييف والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها لتحقيق هذا الانفصال.