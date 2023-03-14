رئيس وزراء فلسطين: ننزلق نحو دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن استمرار الوضع الحالي المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيؤدي إلى انتهاء حل الدولتين والانزلاق نحو دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري بالواقع والتشريعات والقوانين.

لقاء عن الحقائق في القدس

وأضاف خلال لقائه ما يقارب 300 طالب من جامعة (هارفارد) الأمريكية برام الله، أن السمع والقراءة عن فلسطين لا يغنيان عن زيارتها ورؤية الحقائق والأوضاع على أرض الواقع ومن الحقائق هنا ستجدون أن قطاع غزة محاصر، وإسرائيل قامت ببناء جدار فصل عنصري وتعزل القدس، وتوسيع للبناء الاستيطاني، وانتهاكات واعتداءات يومية على شعبنا، فإسرائيل تعمل على خلق وقائع من الصعب التراجع عنها، وذلك كله في سبيل تدمير حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع: القانون الدولي لا يجزأ، ويجب التوقف عن المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بفلسطين، ويجب ألا تبقى إسرائيل فوق القانون.

وشدد على أن حكومة الاحتلال تفرض السيطرة على كل مناحي الحياة في فلسطين، فهي تسيطر على المعابر والحدود والمياه والكهرباء، وتمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الانتخابات، إضافة إلى ذلك يكسب الاحتلال أكثر من 50 مليار دولار سنويا من أراضي الفلسطينيين المُحتلة.