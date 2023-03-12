«التجمع» يناقش اعتداءات الاحتلال في ندوة «فلسطين تنتفض وإسرائيل تشتعل» الأربعاء

ينظم حزب التجمع ندوة خاصة بعنوان «فلسطين تنتفض وإسرائيل تشتعل»، لمناقشة مصير الاحتلال الإسرائيلي، بحضور عدد من الخبراء والسياسيين، وذلك في المقر المركزي لحزب التجمع في القاهرة، في السادسة من مساء يوم الأربعاء 15 مارس 2023.

ويحضر ندوة حزب التجمع الدكتورة جيهان الحرازين، الماتبة والمحللة السياسية، وأستاذ القانون والنظم السياسية بجامعة القدس، وكذلك الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ويدير الندوة الكاتب الصحفي خالد الكيلاني.

ندوة حزب التجمع

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن التطورات الخطيرة داخل الأرض المحتلة، خاصة بعد تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة برئاسة نتانياهو والأحزاب المتطرفة، أدت إلى عدوان يومي وهدم بيوت الشعب الفلسطيني في قرى الضفة الغربية.

تفاصيل الندوة

وأضاف «فرج» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ما حدث أدى لإشعال مقاومة فلسطينية وصراع يومي يسقط فيه العديد من الشباب الفلسطيني، ولذلك يأتي النقاش في الندوة ليتعرض لهذه التطورات والتحديات وأثرها على الشعب الفلسطيني من جهة، وسلطة الاحتلال من جهة أخرى، وهذا ما سوف يحلله الضيفان في الندوة الأربعاء القادم.