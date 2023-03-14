رئيس الوزراء يشهد احتفالية توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، في دورتها الثالثة؛ والذي يتم تنظيمه تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور السيدة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و مريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان، وسفراء عدد من الدول، ورؤساء وممثلي عدد من الهيئات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأهمية البالغة التي تتمتع بها جائزة مصر للتميّز الحكومي، لكونها تعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، لافتا إلى أن هذا الهدف يرتبط بأهداف التنمية المستدامة الأممية وخاصة ما يتعلق بتحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بأداء فريق عمل جائزة مصر للتميّز الحكومي وسعيه الدائم لتطوير الجائزة، واستحداث فئات جديدة، والعمل على نشر ثقافة التميّز داخل المؤسسات، موجها الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولفريق إدارة جائزة مصر للتميّز الحكومي على هذا الجهد والتنظيم الرائع، وجميع القائمين عليها، والمساهمين في تنظيم هذا العمل الرائع.

تحفيز روح التنافس والتميز

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث العمل الحكومي، والتي تم إطلاق الدورة الأولى منها في عام 2018، بهدف تحفيز روح التنافس والتميز؛ سواء على مستوى الموظفين، أو المؤسسات الحكومية، من خلال تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة، الأمر الذي يسهم في النهوض بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدورة الثالثة من الجائزة تضم ـ لأول مرة ـ النسخة الأولى من منظومة جوائز التميز الداخلي، التي تم تنفيذها في 5 جامعات وبعض الوحدات الخدمية الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، التي تم الإعلان عنها في "يوم المرأة المصرية" بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون الفئة رقم 20 من فئات الجائزة.

وخلال فعاليات الاحتفالية، تم عرض فيلم تسجيلي يحكي مسيرة الجائزة منذ إطلاقها، كما تم التركيز على أهدافها ومنجزاتها في التحفيز على الابداع والتطور داخل المؤسسات، كما تخلل الفعاليات عرض تقديمي لأبرز محطات الجائزة منذ تدشينها في عام 2018.

وفي ختام الاحتفالية، قام رئيس الوزراء بتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، والتي تضم في دورتها الحالية 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي؛ وتشمل جوائز التميز المؤسسي: جائزة المؤسسة المتميزة التي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، ومدينة، وحي، وقرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية (مكاتب البريد، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب التموين، ومكاتب الصحة، ومكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعي، والمراكز التكنولوجية).

كما تضم جوائز التميز المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

بينما تضم جوائز التميز الفردي: جائزة القيادات المتميزة (رئيس قطاع، ورئيس إدارة مركزية، ومدير عام، ومدير إدارة)، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.

وعقب توزيع الجوائز، توجّه رئيس الوزراء بخالص التهنئة للفائزين لحصولهم على جائزة مصر للتميز الحكومي، معربًا عن تطلعه لتكريم نخبة جديدة من الكوادر المتميّزة التي تُمثل عنصرًا فاعلاً في جهود الوصول إلى جهاز إداري كفء ومتميّز، ومؤكدًا أن التميّز ليس مجرد جائزة تُمنح بشكل دوريّ، ولكنها ثقافة عمل يجب أن تظل صفة أصيلة في الممارسات اليومية بجميع المؤسسات، مختتما بالتأكيد أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي بدون إصلاح إداري، فكلاهما طرفا معادلة التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي ختام الحفل، رحب رئيس مجلس الوزراء بالتقاط صورة تذكارية مع القائمين على جائزة مصر للتميز الحكومي، وجميع المكرمين والحاصلين على الجوائز.