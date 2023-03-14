رئيس الوزراء يصل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لافتتاح معرض «أهلا رمضان»

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، الذي يشهد افتتاح معرض «أهلا رمضان» الرئيسي، الذي يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور، صباح غد الأربعاء 15 مارس، ويستمر في استقبال الجمهور حتى يوم 21 مارس الجاري، تسهيلا على المواطنين في توفير وإتاحة السلع والمستلزمات الغذائية قبل شهر رمضان.

وكثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع 400 شركة عارضة للسلع الغذائية، من ضخ السلع الغذائية الأساسية والسلع الرمضانية إلى معرض «أهلا رمضان» الرئيسي في مدينة نصر.

ويقدم معرض «أهلا رمضان» الرئيسي تخفيضات هائلة أمام المواطنين على أسعار السلع والمنتجات، تصل إلى 30% على أسعار الزيت والسكر والأرز وياميش رمضان، فضلا عن تخفيضات على اللحوم والدواجن المجمدة.

ودشنت وزارة التموين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ما يقرب من 455 معرضا بعنوان «أهلا رمضان» منذ بداية شهر يناير الماضي، وتستمر جميعها حتى شهر رمضان الكريم، بتقديم تخفيضات على السلع المطروحة بها.