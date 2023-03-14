رئيس الوزراء يشيد بجودة الفراخ البرازيلي المجمدة.. 65 جنيها سعر الكيلو

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجودة الفراخ البرازيلي المجمدة المطروحة في معارض اهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر، المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ويستمر حتى يوم 21 مارس الجاري.

وتكثف وزارة التموين من ضخ الفراخ البرازيلي المجمدة والتي تطرحها بسعر 65 جنيها للكيلوجرام، التي تستوردها وزارة التموين وتضخها في المجمعات الاستهلاكية:

1ـ الفراخ البرازيلي مجمدة دون أحشاء.

2- ـ تذبح الفراخ في البرازيل باليد بحسب الشريعة الإسلامية.

3ـ تُحفظ الفراخ البرازيلي تحت الصفر وتحديدا في 18 درجة مئوية.

4- يجوز إعادة تجميدها بعد الإذابة.

5- مطبوع على الكيس المغلف بها أنها إنتاج البرازيل.