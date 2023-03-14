أول تعليق من «التأمين الفيدرالية الأمريكية» لـ«الوطن» عن مصير أموال عملاء «سيليكون فالي»

قالت جوليان فيشر، مديرة الإعلام بمؤسسة التأمين الفيدرالية الأمريكية، إنه تم إغلاق بنك سيليكون فالي الأمريكي من قبل إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، والتي عينت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) كمستلم.

تحويل جميع الودائع المؤمنة وغير المؤمن عليها من بنك سيليكون فالي

وأضافت فيشر، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «قامت مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بتحويل جميع الودائع - المؤمنة وغير المؤمن عليها من بنك سيليكون فالي السابق في سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، إلى (بنك بريدج) تم إنشاؤه حديثا، وكامل الخدمات تديرها مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) في إجراء مصمم لحماية جميع المودعين في بنك سيليكون فالي».

سيتمكن المودعون من الوصول الكامل إلى أموالهم في بنك بريدج

وتابعت فيشر: «سيتمكن المودعون من الوصول الكامل إلى أموالهم في Silicon Valley Bridge Bank NA، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت».

واختتمت فيشر تصريحها، لـ«الوطن»: «سيصبح المودعون والمقترضون عملاء لبنك Silicon Valley Bridge ، N ستستمر الشيكات الرسمية لبنك وادي السيليكون في المقاصة يجب على عملاء القرض الاستمرار في سداد مدفوعات القرض كالمعتاد».

كانت «الوطن» تواصلت مع إدارة بنك سيليكون فالي التي بدورها أرسلت رسالة مقتضبة عبر البريد الإلكتروني، مفادها : «يرجى قراءة إعلان حول مصرف سيليكون من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)».

وقامت إدارة بنك سيليكون فالي بترشيح أسئلة «الوطن» إلى مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) من أجل الرد عليها، معللة ذلك بأنها على اتصال بمعلومات إضافية حول وضع البنك الحالي.