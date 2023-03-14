انهيار بنك سيليكون فالي يدفع العملات المشفرة إلى الصعود.. ما الأسباب؟

دفع انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي، العملات المشفرة إلى الصعود بشكل كبير لليوم الثاني على التوالي، حيث كسرت البيتكوين مستويات الـ25 ألف دولار، بعد أن انخفضت إلى قرب 25 دولارا.

وذكر موقع «إنفيستينج» الاقتصادي، أنّ العملات المشفرة ارتفعت بشكل كبير، حيث قفزت «إيثريوم» من 9.06% إلى 1725.92 دولارًا، وصعدت «بينانس كوين» من 5.37% إلى 311.99 دولارًا للأوقية.

وأضاف الموقع أنّ الارتفاع الكبير في أسعار وقيمة البيتكوين، جاء بالتزامن مع صدور بيانات التضخم الأمريكية متساوية للتوقعات، بما حفز ميل المستثمرين إلى ترجيح تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع مارس الحالي، حيث اتجه المستثمرون للعملات الرقمية والذهب بدلا من الدولار والأسهم.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر فبراير ارتفاعًا بـ6% وفق التوقعات، بعد تسجيله 6.4% في شهر يناير الماضي، وأما على أساس شهري، ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بـ0.4% في فبراير، وفقًا للتوقعات، بعد صعوده بـ0.5% فقط في بيانات شهر يناير.

وتتأثر أسعار الذهب والعملات الرقمية بالأخبار الخاصة بأسعار الفائدة وتوقعات ارتفاعها أو تثبيتها.