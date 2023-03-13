جو بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن انهيار بنك سيليكون فالي

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن انهيار بنك سيليكون فالي ومؤسسة سيجنتشر بنك، فيما أعلنت إدارته عن خطة إنقاذ لحماية الودائع لتجنب اتساع نطاق تداعيات الأزمة، لكنها شددت على أنها لن تقوم بخطة إنقاذ تشمل ضخ أموال عامة.

جو بايدن: حل أزمة انهيار بنك سيليكون فالي

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التوصل إلى حل في أزمة انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر، في أعقاب اجتماع وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، مع مجلس إدارة البنكين، وقال إن الحل يحمي العمال، والشركات الصغيرة ودافعي الضرائب، ونظامنا المالي.

وأضاف الرئيس في تصريحات نشرها أيضاً عبر سلسلة تغريدات على تويتر: «يمكن للشعب الأمريكي والشركات الأمريكية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها».

جو بايدن: محاسبة المسئولين بعد انهيار «سيليكون فالي»

وقال جو بايدن: «أنا ملتزم بشدة محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى»، وذكر بايدن أنَّه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأمريكي، لطمأنة الأمريكيين بعد ناهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر.

ترقب في الأسواق العالمية منذ إعلان انهيار سيليكون فالي

وكانت حالة من الترقب قد سادت الأسواق العالمية منذ إعلان انهيار بنك سيليكون فالي، إذ تتجه العديد من الحكومات وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة للحد من تداعيات الانهيار على أسواقها، وكان البنك المتخصص في صناعة التكنولوجيا قد سجل ثاني أكبر فشل لمؤسسة مالية في الولايات المتحدة، بعد انهيار مؤسسة واشنطن ميوتشوال خلال الازمة المالية العالمية في 2008، ما دفع السلطات إلى وضع البنك تحت سيطرة شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية، والتي يتلخص دورها في استلام البنك وتصفية أصوله لسداد المديونية المستحقة لصالح العملاء.