أسعار الفاكهة في أسوق الجملة والتجزئة اليوم

استقرت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق، وفقا لجولة أجرتها «الوطن»، في أسواق حدائق القبة اليوم، وسط توافر المعروض من كافة الأصناف وإقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

ونستعرض أسعار الفاكهة اليوم مارس في سوق العبور وأسواق التجزئة، وفقا لما نشره موقع السوق الإلكتروني، وجاءت الأسعار كالتالي:

- يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

- برتقال أبو سُرة يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الكنتالوب بين 8 و16 جنيهًا.

- بلح سيوي بين 25 و30 جنيها.

- بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات.

- الرمان بين 8 و18 جنيهًا.

- الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- كمثرى مستوردة يتراوح سعرها بين 30 و60 جنيهًا.

- الأناناس سعره 50 جنيهًا.

- الليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا.

- برقوق مستورد يصل سعره إلى 30 جنيهًا.

- البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- نارنج ما بين 2 و4 جنيهات.

- عنب مستورد أسود تراوح سعره بين 30 و40 جنيهًا.

- وعرض سوق العبور التفاح الأمريكي بسعر بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح جولدن يتراوح سعره بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح سوري لبناني يتراوح سعره بين 25 و30 جنيهًا.

- الكاكا تراوح سعرها بين 10 و20 جنيهًا.

- يوسفي يتراوح سعره بين 5 و11 جنيهًا.

- الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا.

- عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

- الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا.

- مانجو مستورد سوداني يترواح سعره بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم

- سجل سعر الكنتالوب نحو 26.95 جنيه.

- موز بلدي بسعر 12.30 جنيه.

- تفاح أصفر مستورد 79.95 جنيه.

- تفاح أخضر مستورد بسعر 64.95 جنيه.

- برتقال عصير 5.95 جنيه.

- تفاح أحمر بسعر 33.95 جنيه.

- كيوي 34.95 جنيه.

- جوافة 28.95 جنيه.

- أناناس ذهبي 79.95 جنيه.

- برتقال بسرة 8.95 جنيه.