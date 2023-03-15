أنصار رئيس وزراء باكستان السابق يتصدون لمحاولة اعتقاله ويتجمهرون بمحيط منزله

اشتبكت مجموعة من أنصار زعيم المعارضة الباكستاني «عمران خان»، مع عناصر من الشرطة أثناء محاولة إلقاء القبض عليه، وأطلقت الشرطة قذائف الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار «خان»، الذين رشقوا رجال الأمن بالحجارة، وسط حالة من التوتر في محيط منزل خان بمدينة لاهور.

محاولات اعتقال خان

وأوضحت السلطات في باكستان أن رئيس الوزراء السابق يواجه اتهامات ببيع هدايا تحصل عليها بدوافع سياسية أثناء وجوده في منصبه كرئيس للوزراء، وحاولت الشرطة الباكستانية اعتقاله، عدة مرات، فيما قال «خان»، البالغ من العمر 70 عاماً لشبكة «بي بي سي»، إنه يعتقد أنهم مصممون على وضعه خلف القضبان هذه المرة.

وأوضح: «أنا مستعد لقضاء ليلتي في زنزانة، لا أعرف عدد الليالي، لكنني مستعد كلياً لذلك»، وخرج رئيس الوزراء السابق في مواجهة ما قال إنها قنابل غاز مسيل للدموع والتي أوضح أن الشرطة أطلقتها على منزله، وقال إن السلطات تحاول اعتقاله لمنع حزبه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفا: «سواء كنت في السجن أم لا، فلن يتمكنوا يمنعوا حزبي من الفوز».

محاولة القبض على خان لا علاقة لها بالانتخابات

في السياق، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية «مريم أورنجزيب»، إن محاولة القبض على خان لا علاقة لها بالانتخابات، مشيرة إلى أن الشرطة تنفذ أوامر المحكمة بإلقاء القبض عليه في قضايا فساد فقط.

يأتي ذلك في وقت ينظم فيه أنصار عمران خان احتجاجات في مدن باكستانية أخرى، وحجبت المعارضة الباكستانية الثقة عن خان كرئيس للوزراء في أبريل الماضي، لكنه يستمر في الضغط على خليفته «شهباز شريف»، من خلال تنظيم مظاهرات وخطابات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال العام الجاري.

كما يتهم خان رئيس الوزراء الحالي «شهباز شريف»، بمحاولة اغتياله في نوفمبر الماضي، حين أصيب في ساقه أثناء مشاركته في تجمع حاشد لأنصاره.