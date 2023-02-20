مصرع 14 وإصابة 63 آخرين في انقلاب حافلة زفاف في باكستان

تحطمت حافلة ركاب شرق باكستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 راكبا وإصابة 63 آخرين، حسبما ذكرت الشرطة ومسؤولون حكوميون اليوم.

وقالت قرة العين مالك، نائبة المفوض العام في الإقليم، إن الحادث وقع الليلة الماضية بالقرب من بلدة «كالار كهار»، في إقليم البنجاب مشيرة إلى أن جميع القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل، وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في السبب وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية.

حافلة الزفاف كانت تقل أطفالا

وقال مسؤولون باكستانيون إن الحافلة كانت تضم أشخاصا منهم أطفال، ولقوا حتفهم عندما سقطت الحافلة التي كانت تقلهم إلى لاهور من إسلام أباد في وادٍ، وفقا لموقع «صوت أمريكا».

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في بيان عن حزنه البالغ وأسفه لسقوط قتلى في الحادث، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي ممكن للمصابين.

رئيس الوزراء يعبر عن حزنه البالغ إثر الحادث

وفي الشهر الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بعمود وسقطت من أحد الجسور، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل 40 شخصًا في منطقة لاسبيلا الجنوبية، وتقع حوادث المرور في باكستان بشكل عام بسبب انتهاكات قواعد المرور، ما يؤدي إلى وفاة الآلاف كل عام.