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ارتفاع إجمالي ضحايا انفجار منجم فحم في باكستان إلى 6 عمال

كتب:

أحمد عادل موسى
06:55 م | الجمعة 03 مارس 2023
مناجم باكستان.. أرشيفية

مناجم باكستان.. أرشيفية

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، أن غاز الميثان تسبب في حدوث انفجار في جزء من منجم فحم جنوب غرب البلاد، وأسفر عن مقتل 6 من عمال المنجم وأصيب 5، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

لا توجد إجراءات سلامة لحماية العمال

ويذكر أن الانفجار وقع أمس، في مديرية هارناي بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وقال مفتش المناجم محمد أكرم، إنه استغرق نحو 24 ساعة لاستخراج العمال العالقين وانتشال جثامين المتوفين.

وأضاف عمال المناجم في باكستان: «دائماً نشكو أنه لا توجد إجراءات سلامة أو تركيب معدات مطلوبة لسلامة العمال، ولكن رغم كل ذلك يعمل آلاف من العمال في المناجم بسبب عدم توافر وظيفة أو عمل لذلك ترتفع معدلات البطالة مقارنة ببقية أنحاء باكستان».

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