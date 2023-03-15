كوريا الجنوبية: تحطم مروحية مدنية في يونجول شرق العاصمة سول

ذكرت كوريا الجنوبية، أن طائرة هليكوبتر مدنية تحطمت في يونجول، على بعد 138 كيلومترًا شرق العاصمة سول، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرع شخصين كانا على متنها.

الطائرة تحطمت في بلدة يونجول

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، في نسختها بالإنجليزية، عن سلطات الإطفاء، قولها إن الطائرة التي تقل راكبين تحطمت في بلدة يونجول الصغيرة، صباح اليوم، ولم يجر الإبلاغ عن أضرار ثانوية.

وبدأت الشرطة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.