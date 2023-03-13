حريق في مصنع للإطارات وسط كوريا الجنوبية.. وإصابة 11 شخصا

اندلع حريق هائل في مصنع للإطارات في مدينة «دايجون» وسط كوريا الجنوبية، دون وقوع إصابات خطيرة،، فيما تلقى 11 شخصا من عمال المصنع ورجل إطفاء العلاج الطبي بسبب استنشاق الدخان.

وتسبب حريق مصنع شركة «هانكوك» للإطارات، في اضطراب حركة النقل، فيما أجلت السلطات الكورية الجنوبية السكان من المباني السكنية المجاورة بسبب الحريق.

وقالت سلطات الإطفاء، إن الحريق اندلع، 10:09 مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي، في المصنع الذي تديره شركة «هانكوك» للإطارات، مشيرة مشاركة أكثر من 430 من رجال الإطفاء لما يقرب من 10 ساعات في عمليات إخماد الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأَضافت السلطات بكوريا الجنوبية، أن الرياح الشديدة وجفاف الجو تُصعَب من إخماد الحريق، مضيفة أنه من المفترض أن الحريق بدأ في الجزء الشمالي من المصنع الثاني حيث يتم تخزين المواد القابلة للاشتعال.

وتابعت السلطات قائلة، إنه من المفترض أن حوالي 400 ألف إطار مخزنة في مستودع مجاور للمصنع الثاني قد احترقت، فيما أرسلت حوالي 150 مركبة و 700 إطفائي و9 مروحيات لمكافحة الحريق.

وبعد 13 ساعة من اندلاع الحريق، تمكنت السلطات من السيطرة على الحريق، فيما أشارت إذاعة «كيه بي إس» الكورية الجنوبية، إلى تدمير حوالي 400 ألف إطار مخزن في المصنع.