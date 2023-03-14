كوريا الجنوبية تسجل 11 ألفا و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 11 ألفا و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 11 حالة وافدة من الخارج، لترتفع الحصيلة إلى 30 مليونا و650 ألفا و330 حالة.

6 وفيات بفيروس كورونا

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد أبلغت عن 6 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34 ألفا و121 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكانت الحكومة في كوريا الجنوبية، رفعت في يناير الماضي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، باستثناء المستشفيات والصيدليات ووسائل النقل العام.