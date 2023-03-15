شروط صرف 1000 جنيه سنويا للملتزمات بإنجاب طفلين فقط.. تعرف عليها

حددت الحكومة شروط صرف 1000 جنيه سنويا للمرأة المصرية، أمس، على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وأعلنت الحكومة شروط صرف 1000 جنيه سنويا للملتزمات بإنجاب طفلين فقط، في إطار تحفيز المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يمثل المشروع تنمية متكاملة لتحسين الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، إضافة الى ضبط النمو السكاني.

شروط صرف 1000 جنيه سنويا.. إنجاب طفلين فقط

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه وفقا للبرتوكول الذي تم توقعيه بين الوزارة ووزارة التخطيط بشأن صرف 1000 جنيه سنويا للملتزمات بإنجاب طفلين فقط تتولى الوزارة تنفيذ ما يلي:

- إنشاء حساب لصالح المشروع القومي ضمن حساب الخزانة الموحدة.

- يحمل الحساب رقما محددا ويسمى «حساب المشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية».

- تخصيص 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلين بحد أقصى.

- حساب المبلغ المتراكم لكل سيدة متزوجة لديها طفلين على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج.

- يسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية حال إنجابها الطفل الثالث.

- يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان.

- يستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغ سن 45 عاما.

آلية صرف 1000 جنيه سنويا لإنجاب طفلين فقط

واستعرضت وزارة التخطيط آلية تنفيذ البروتوكول الخاص بصرف 1000 جنيه سنويا للملتزمات بإنجاب طفلين فقط وجاءت على النحو التالي:

- تتراوح أعمار السيدات بين 21 و45 عاما بحد أقصى.

- المتابعة الدورية للتأكد من التزام السيدات بالشروط.

- الاشتراك في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

- تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع ويتم تحديثها بشكل دوري.

- تلتزم وزارة المالية بإمداد وزارة التخطيط بشكل دوري بالبيانات والإحصائيات بشأن السيدات المستهدفات من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.