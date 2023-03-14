6 شروط لحصول المرأة المتزوجة على 1000 جنيه سنويا من الحكومة

حددت الحكومة شروط حصول المرأة المتزوجة على 1000 جنيه سنويا، تزامنا مع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ليؤكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل مشروعا تنمويا متكاملا لتحسين «الصحة والتعليم وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة»، إضافة إلى ضبط النمو السكاني.

شروط الحصول على 1000 جنيه شهريا من الحكومة

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّه يتم تنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، لافتة إلى أنّ المشروع يهدف إلى تحقيق عدة مستهدفات، تتمثل في تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع، من أجل تحقيق أهدافه في ضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، ما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، إجراءات تفعيل البروتوكول، كما يلي.

1. الاشتراك في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

2. تتراوح أعمار السيدات بين 21 و45 عاما كحد أقصى.

3. المتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع.

4. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

5. تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ.

6. تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.

تفاصيل ادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة

من جانبه أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنّه وفقا لما نص عليه البروتوكول، تتولى الوزارة تنفيذ ما يلي.

- ادخار 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلين بحد أقصى.

- حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.

- إنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد.

- يسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية حال إنجابها الطفل الثالث.

- يحمل الحساب رقما محددا ويسمى «حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية».

- يصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه.

- يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

- يستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما.