«القاهرة الإخبارية»: مجلس الوزراء العراقي يعتمد أكبر موازنة في تاريخ البلاد

قالت هبة التميمي، مُراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء العراقي، برئاسة محمد شياع السوداني، أمس، هي الأكبر في البلاد منذ 20 عامًا.

جاء ذلك بعد اعتماد رئيس الوزراء العراقي، موازنة البلاد التي بلغت 152.2 مليار دولار، مؤكدا أن تلك الميزانية سيجرى تكرارها لمدة 3 سنوات مقبلة.

مبالغ كبيرة لحل الأزمات الاقتصادية

وأوضحت مراسلة القناة، أن الموازنة جرى حسابها بناءً على سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، لافتةً إلى أنها وضعت بها مبالغ كبيرة لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العراق، بالإضافة إلى أنه خصصت مبالغ أخرى لدعم البنى التحتية والمشاريع القومية بخلاف خدمة القطاع الصحي والتعليمي.

صندوق سيادي لتنمية العراق

ونوهت هبة التميمي، إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر إنشاء صندوق سيادي لتنمية العراق، مُشيرة إلى أن الصندوق يدعم الفلاحين والاستثمارات ورؤوس الأموال الصغيرة وقطاع الإسكان.