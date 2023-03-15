تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي، للهيئة لموانئ البحر الأحمر، انتظام حركة وصول ومغادرة السفن، ونشاط في حركة تداول البضائع، وسجل إجمالي 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وذكر البيان الصادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة اليوم بلغ 9 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 643 شاحنة و 44 سيارة.

حركة تداول الواردات

وأشار البيان، إلى أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 3000 طن بضائع، 258 شاحنة و24 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 385 شاحنة و20 سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى الحرية2، بوسيدون اكسبريس وOshen Silver، بينما تغادر السفينتان القاهرة ودليلة.

وشهد ميناء نويبع اليوم تداول 2000 طن بضائع و106 شاحنات، إذ استقبل الميناء اليوم السفينة آيلة بينما تغادر السفينتين آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات وصول وسفر للسفينتين، آيلة وسينا وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2560 راكبًا بموانيها.