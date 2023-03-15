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السيسي يستمع لآيات من الذكر الحكيم في افتتاح مجمع «الأسمدة الأزوتية»

كتب:

يارا أشرف
10:20 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
القارئ الشيخ خالد الجارحي

القارئ الشيخ خالد الجارحي

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى آيات من الذكر الحكيم، في مستهل فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، والذي تنقل فعالياته قناة «إكسترا نيوز».

وقرأ آيات الذكر الحكيم القارئ الشيخ خالد الجارحي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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