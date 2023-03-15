بث مباشر.. السيسي يفتتح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة كتب: شريف سليمان 09:44 ص | الأربعاء 15 مارس 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة. اقرأ المزيد: عضو تحالف العمل الأهلي: دعم الرئيس السيسي وراء وصول قوافلنا لكل ربوع مصر السيسي: الشركات الإيطالية تملك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر أسامة ربيع يكشف خطة تطوير قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع المشروعات يوميا أسامة ربيع عن تحقيق قناة السويس رقما قياسيا: الفضل يرجع للرئيس السيسي قصواء الخلالي: مصر اتخذت خطوات جريئة بالعلاقات الخارجية في عهد الرئيس السيسي مواطنون: الدولة لا تنسى أبناءها وشكرا لـ«السيسي» على اهتمامه بالبسطاء السيسي بقلم شريف سليمان