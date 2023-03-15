رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بث مباشر.. السيسي يفتتح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة

كتب:

شريف سليمان
09:44 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة. 

 

اقرأ المزيد:

عضو تحالف العمل الأهلي: دعم الرئيس السيسي وراء وصول قوافلنا لكل ربوع مصر

السيسي: الشركات الإيطالية تملك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر

أسامة ربيع يكشف خطة تطوير قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع المشروعات يوميا

أسامة ربيع عن تحقيق قناة السويس رقما قياسيا: الفضل يرجع للرئيس السيسي

قصواء الخلالي: مصر اتخذت خطوات جريئة بالعلاقات الخارجية في عهد الرئيس السيسي

مواطنون: الدولة لا تنسى أبناءها وشكرا لـ«السيسي» على اهتمامه بالبسطاء
بقلم شريف سليمان