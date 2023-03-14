عضو تحالف العمل الأهلي: دعم الرئيس السيسي وراء وصول قوافلنا لكل ربوع مصر

قال محمد سيف النصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم المجتمع المدني من خلال إطلاقه عام 2022 عاما للمجتمع المدني، الذي ساعد على توحيد الجهود تحت مظلة العمل الأهلي التنموي، لافتا إلى أنه من خلاله جرى توحيد الجهود والتكاتف لصالح الأهالي في مختلف محافظات مصر.

بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف «سيف النصر» في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد إطلاق عام المجتمع المدني، أثبتت الدولة امتلاكها لمجتمع مدني وطني قادر على المساعدة في بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن التحالف الوطني ساعد في الوصول للأسر الأكثر احتياجا في جميع ربوع مصر حتى المناطق الحدودية من خلال قاعدة بيانات موحدة.

التحالف الوطني يضم أكثر من 34 جمعية ومؤسسة أهلية

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن التحالف يضم أكثر من 34 جمعية ومؤسسة أهلية داخل محافظات مصر تحت مظلة واحدة، لافتا إلى أنه جهود التحالف وصلت إلى جميع القرى والنجوع والأقاليم على مستوى محافظات مصر والمناطق الحدودية لتوصيل المساعدة لأبعد نقطة.