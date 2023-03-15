«نيبال» تحظر الرحلات الفردية في المناطق الطبيعية بمختلف أنحاء البلاد

بعد خمس سنوات على قرار منع المغامرين المنفردين من تسلق جبل إيفرست، وسّعت حكومة نيبال القيود كي تشمل البلاد بأكملها.

نيبال موطن 8 من أطول الجبال في العالم

وتعد نيبال موطن ثمانية من أطول الجبال في العالم، لكنها تشتهر أيضا بمناطق المسارات الريفية الجميلة، ووفقا لشبكة «CNN» الأمريكية، فانه من الآن فصاعدا، يتوجب على المسافرين الذين يرغبون بالسير في المناطق النائية استئجار دليل مرخص من الحكومة أو الانضمام إلى مجموعة.

لاميتشان: لا يوجد أحد هنا ينقذك في حالة الطوارئ

وفي حين أن صناعة الرحلات تمثل واحدة من أكبر صناعات المال في البلاد، فإن كلفة مهام البحث والإنقاذ عن هواة المشي في الطبيعة الفرديين الذين يُفقدون، كبيرة جدًا، وقال ماني آر لاميتشان، مدير مجلس السياحة في نيبال لـ «CNN»: «عندما تسافر منفردا، ما من أحد لينقذك في حالة الطوارئ».

وتابع: «لا بأس إذا رغبوا بالمشي في المدن (منفردين)، لكن في الجبال النائية، البنية التحتية غير ملائمة لذلك، وعندما يضيع السيّاح أو يُعثر عليهم أمواتا، لا تستطيع حتى الحكومة تعقّبهم لأنهم يكونون سلكوا مسارات بعيدة».