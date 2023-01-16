طائرة نيبال المنكوبة.. البحث عن المفقودين والعثور على الصندوق الأسود

استأنف رجال الإنقاذ في نيبال البحث عن جثث المتوفين إثر تحطم الطائرة النيبالية المنكوبة أمس، فيما أعلنت السلطات اليوم العثور على الصندوق الأسود للطائرة.

وأوضح تيك باهادور مسؤول منطقة تاكسي حيث تحطمت الطائرة أنه تم العثور على 68 جثة حتى الآن منوها إلى أنه جار البحث عن أربع جثث أخرى قائلا: «الأمل بالعثور على أحياء معدوم»

البحث عن 4 مفقودين

وقال مسؤولون في نيبال إن رجال الإنقاذ استأنفوا، اليوم الإثنين، البحث عن 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد توقف عملية البحث أمس بسبب حلول الظلام.

وأعلنت شركة يتى للطيران في نيبال أمس مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة النيبالية المنكوبة.

وكانت الشرطة النيبالية أكدت أمس الأحد مقتل 68 شخصا في تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية «يتي» كانت تحمل على متنها 72 شخصًا.

قال مسؤول الشرطة آيه كيه شيتري إنه تم نقل31 جثة إلى المستشفيات وتم العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطم الطائرة وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

حداد وطني اليوم فى نيبال

يشار إلى أن الطائرة النيبالية المنكوبة كانت في رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان على متنها 72 شخصا، بينهم بواقع 68 راكبا بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم، و3 رضع و3 أطفال.

وأعلنت نيبال اليوم الإثنين يوما للحداد الوطني وشكلت لجنة للتحقيق في الكارثة واقتراح تدابير لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.