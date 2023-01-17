قناة القاهرة الإخبارية: تسليم جثامين 22 ضحية بطائرة نيبال المنكوبة لذويهم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن السلطات النيبالية، سلمت اليوم الثلاثاء، جثامين 22 شخصًا من أصل 72 كانوا على متن طائرة ATR 72، التي تحطمت قرب مدينة بوخارا، الأحد الماضي إلى ذويهم، موضحة أنّ جثامين بقية الضحايا سيتم نقلها إلى العاصمة كاتماندو، وأن عمليات البحث ما زالت جارية عن باقي المفقودين.

وكانت الطائرة ATR 72 التابعة لشركة Yeti Airlines، متجهة من العاصمة كاتماندو إلى بوخارا، وعلى متنها 72 راكبًا، وتحطمت الأحد الماضي، في المنطقة الواقعة بين مطاري بوخارا القديم والجديد، وشكلت السلطات النيبالية لجنة تحقيق لمعرفة أسباب تحطم الطائرة، ومن المتوقع تقديم تقريرًا في غضون 45 يومًا بعد الانتهاء من تحليل تسجيلات الصندوق الأسود.

سبب تحطم الطائرة عطلًا فنيًا

ووفقًا للبيانات الأولية، من المرجح أن يكون سبب تحطم الطائرة عطلًا فنيًا، فيما ارتفع عدد قتلى الطائرة إلى 70 شخصًا بانتشال قوات الإنقاذ جثتين آخرين، أمس الإثنين، إذ عانى رجال الإنقاذ من طقس ملبد بالغيوم جابوا خلاله مضيق نهر بحثًا عن ضحايا بعد أكثر من 24 ساعة من الحادث.

حوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال

وحوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي يوجد بها 8 جبال من بين أعلى 14 قمة بالعالم، من بينها قمة إيفرست، إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية.

وفي مايو 2022، تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة «تارا آير» في ناحية موستانج في نيبال، ما أسفر عن مصرع 22 شخصًا كانوا على متنها، ولقى 350 شخصًا على الأقل حتفهم منذ عام 2000، في حوادث تحطم طائرات أو مروحيات بنيبال.