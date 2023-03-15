العثور على جثة شاب في أحد شوارع منشأة ناصر.. والتحريات: مدمن هيروين

عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة على جثة شاب في أحد الشوارع بمنشأة ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان سبب الوفاة هو جرعة مخدرات زائدة أم لأ، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء اسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا، يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي م ع في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين العثور على سرنجة بجوار الجثة وبداخلها بقايا مادة يشتبه في أنها من مخدر الهيروين.

تحريات الأجهزة الأمنية

وكشفت التحريات بأن الشاب المتوفى معروف إدمانه المخدرات، ورجحت أن سبب الوفاة هو تعاطي الشاب جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.