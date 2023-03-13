اعترافات المتهم بسرقة المنازل في منشأة ناصر: «ببيع أبواب وشبابيك الشقق»

«كنت بطلع أفك الأبواب والشبابيك وأبيعها بتمن أقل من سعرها الحقيقي، ومش أول مره أعمل كده، عملتها 3 مرات».. هكذا جاء اعتراف المتهم بسرقة أبواب وشبابيك المنازل بأسلوب «الفك» في منشأة ناصر بالقاهرة، خلال جلسة تحقيق استمرت لعدة ساعات، قررت النيابة العامة في نهايتها حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يوما.

بلاغ بسرقة أبواب وشبابيك المساكن في منشأة ناصر بأسلوب «الفك»

بدأت تفاصيل الواقعة، بوصول بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر، بقيام شخص له معلومات جنائية سابقة بسرقة أبواب وشبابيك المساكن بأسلوب «الفك».

رصد عدة وقائع بنفس الأسلوب

وجرى ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين ارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب، وجرى ضبط كل المسروقات المستولى عليها، لدى صديقه «تاجر خردة»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

محام يوضح العقوبة

أوضح المحامي سمير عبد العظيم الخبير القانوني، لـ «الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313، ويُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».