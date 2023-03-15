رئيس «النصر للكيماويات»: نجحنا في إنجاز العمل مع مراعاة المتطلبات البيئية

قال اللواء الدكتور إيهاب عبدالسميع حسن، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إنّه تماشيًا مع سياسية الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والتوافق مع المتطلبات البيئية، لم تغفل الشركة أهمية تحقيق التوافق البيئي، وذلك عن طريق ترشيد استهلاك كافة الموارد البيئية.

وأضاف «حسن»، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «في مجال الطاقة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية، تم ترشيد الاستهلاك عن طريق استخدام بخار المياه الفائض من مصانع حامض الكبريتيك، لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل خفض 15% من إجمالي البصمة الكربونية، كما تم مراعاة اختيار تصميم مصانع مجمع الأسمدة الأزوتية بالتعاون مع شركة تيسون جروب الألمانية، ليواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة، ليحقق خفضًا 13% من الطاقة المستخدمة في المصانع المثيلة»، وفقًا لقناة «إكسترا نيوز».

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة: «وفي مجال المياه، تم تطوير محطة معالجة الصرف الصناعي بمجمع الأسمدة الفوسفاتية وزيادة أبراج التبريد، وجرى خفض استهلاك المياه بما يعادل 7000 متر مكعب يوميا، كما تم تصميم مجمع الأسمدة الأزوتية وإضافة معدات خاصة لمحطة معالجة الصرف الصناعي لضمان إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل داخل العملية الإنتاجية بالمجمع».

وأوضح أنّه في مجال الهواء والانبعاثات، تم تزويد مداخن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بأجهزة مراقبة الانبعاثات الدورية الألية، لضمان مطابقة الانبعاثات للمواصفات القياسية البيئية على مدار الساعة، إلى جانب مسطحات خضراء شاسعة لتحسين بيئة العمل بالمجمعين، مضيفا: «يواصل رجال شركة النصر تطلعهم لتحقيق مزيد من الإنجازات لتنفيذ أعمال إنشاء مصنعي الكلور بطاقة 120 طن/ يوم وفوق أكسيد الهيدروجين بطاقة 70 طن/ يوم بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، ليتم التشغيل التجريبي لهما بحلول منتصف العام المقبل».