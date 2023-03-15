توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تموين وقود بالغاز الطبيعي في بنها

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، البدء في تنفيذ المشروع القومي للتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، لتغطية مدن المحافظة كافة، تماشيا مع المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية، بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة غازتك

جاء ذلك خلال توقيع المحافظ بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة غازتك، برئاسة المحاسب عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، إحدى شركات قطاع البترول، لإنشاء محطة مُتكاملة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والوقود السائل والخدمات المصاحبة لها، بمجمع المواقف بمدينة بنها على مساحة 2400 متر مربع، علاوة على بحث إنشاء محطات تموين للغاز الطبيعي في باقي مُدن وأحياء المحافظة و كذلك الطرق السريعة.

وأوضح المحافظ أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، بديلا للبنزين والسولار، والذي يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة، وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلىٰ من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية كنتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.

تعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي

وأوضح رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددا على التعاون المثمر مع محافظة القليوبية في هذا الخصوص سوف يُتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل المحافظة، فضلاً عن تعزيز جهود الحفاظ على البيئة داخل المحافظة.