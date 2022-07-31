مصرع فني غاز أثناء عمله في القليوبية

لقى عامل تركيبات بإحدى شركات الغاز مصرعه أثناء عمله بنظام اليومية لتركيب الغاز الطبيعي بقرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي والتحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثمان مع انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مصرع العامل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سعفان، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول شاب يدعى «محمد.ع» مقيم بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، جثة هامدة.

كشف ملابسات الحادث

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة وتحريات المباحث أن المتوفى يعمل بنظام اليومية في شركة للغاز، وأثناء توصيل الغاز الطبيعي إلى قرية كفر تصفا تم صعقه بالكهرباء أثناء عمله وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.