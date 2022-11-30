«محافظ القليوبية»: إنشاء محطتي غاز طبيعي في بنها وشبرا الخيمة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه جاري دراسة التوسع في إنشاء محطات للغاز الطبيعي بقري المحافظة لتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز والحفاظ على البيئة والتقليل من المواد البترولية التي تخرج انبعاثات ضارة بالبيئة وصحة الانسان، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالمبادرة القومية.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ القليوبية مع ممثلي شركة «غازتك»، آليات وسبل التوسع في إنشاء محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي من خلال إنشاء محطتين، الأولى في مدينة شبرا الخيمة والثانية في مدينة بنها.

مواجهة الإقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعي

ووجه المحافظ، الجهاز التنفيذي للمحافظة بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية والتعاقدية لتلك المحطات لتنفيذها في أقرب وقت ممكن، وذلك لمواجهة الإقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعي بالمحافظة، خاصة مع توجه الدولة إلى التوسع في محطات التموين بالغاز الطبيعي، وإجراء تعديلات على المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعي، بالتنسيق مع شركات الغاز العاملة في هذا المجال.

مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي

وأضاف المحافظ، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مواكبة المحافظة القليوبية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، حيث يسهم استخدام الغاز في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلَى من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الاجنبية نتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.

وفي سياق آخر، أكد «الهجان» تكثيف الاجتماعات الدورية لمتابعة كل المستجدات والوقوف على ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، للعام المالي الجاري 2022-2023 ومراحل تطوير الأداء أولاً بأول بهدف الارتقاء بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات المهمة والحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، موجهاً بأهمية تعظيم الإستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة والاستفادة القصوى من جميع بنودها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وتذليل المعوقات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل، بحضور اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، ومديري مديريات الطرق والكهرباء والري والإسكان، ومديري عموم التخطيط والشئون المالية والإدارية والمكتب الفني.

وناقش «الهجان» خلال الاجتماع معدلات الأداء للخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقاً للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية، بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين، مشددا على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقاً للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تُلبي إحتياجات المواطنين، علاوة على التأكُد من الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، ومحاسبة كل من يُقصر في تنفيذ الخطط المقررة لدخول تلك المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن لضمان الاستفادة القصوى منها.