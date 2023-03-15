وزير الزراعة: القيادة السياسية وجهت بإجراءات استباقية لحماية الأمن الغذائي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التحديات العالمية لها تأثيرات على الأمن الغذائي وخلقت أوضاعا مؤلمة أدت لارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية، نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص الإنتاجية في المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية مع ارتفاع أسعار الشحن والتأمين وانخفاض مصدر العملات الأجنبية للدول.

وأوضح « القصير » خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية، إذ لا تستطيع أي دولة أن تعيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات التجارية الدولية، لافتا إلى أن النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية، مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعبها في وقت عانت فيه الكثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعددا من الوزراء والمسؤولين.