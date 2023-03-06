نائب وزير الزراعة لـ أحمد موسى: هناك لجان تمثل مصر لمتابعة الذبح الحلال بالبرازيل

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مصر تتابع باستمرار مرض الحمى القلاعية داخل وخارج مصر؛ لأخذ الحذر والحيطة.

اللحوم البرازيلية

وأضاف «الصياد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يذاع على قناة «صدى البلد»، أن البرازيل من أقوى دول العالم في الطب البيطري، وهناك لجان تمثل مصر في الخارج لمتابعة الذبح الحلال.

استيراد اللحوم

وعلق نائب وزير الزراعة: «الدولة اللي نلاقي مصلحتنا من الاستيراد معاها بنستورد منها على طول، والاستيراد يتم على مرحلتين هما الحجز 40 يوما قبل الدخول لمصر بالنسبة للرؤوس الحية، واللحوم المذبوحة في المجازر الخارجية يتم استيرادها بمعاينة لجنة ممثلة من الوزارة والمعامل وهيئة سلامة الغذاء في الدولة الموردة».

واستطرد: «الحكومة وفرت العملة الصعبة للإفراجات الجمركية، وأمس الأحد تم الإفراج عن 137 ألف طن ذرة صفراء وفول صويا؛ مما ساعد على تهدئة الأسعار في الفترة الأخيرة، وبالنسبة للأسماك يكون هناك صياما للأسماك من شهر ديسمبر حتى شهر فبراير، والإفراج إجمالا عن 2.8 مليون طن أعلاف».

وأضاف: «سعر بيع الفراخ في المزرعة 77/78 جنيه، ويزيد 5 جنيهات ببيعها في الأسواق».