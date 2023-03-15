كيف تقيم دعوى بمحكمة الأسرة؟.. قانوني يشرح الخطوات والإجراءات

تقف العديد من الزوجات أمام محاكم الأسرة بشكل يومي، ويتساءلن عن الإجراءات اللأزمة والأوراق المطلوبة، حتى يتمكن من إقامة دعوى، بعد اتخاذهن خطوة حل «الرابطة المقدسة» التي جمعتهن بأزواجهن، بعد أن استنفذهن جميع الحلول الودية، وخلال هذا التقرير يشرح علي حمودة المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، الإجراءات اللازمه لقيام رفع دعوى بمحكمة الأسرة.

وقال المحامي لـ«الوطن» إن محكمة الأسرة تختص بفض النزاعات في جميع الحالات، منها «الطلاق بجميع أنواعه وجميع أنواع النفقة للزوجة والصغار ولحضانتهم»، وأن على الزوجة تقديم الأوارق والقيام بالإجراءات التالية لرفع دعوى طلاق بالمحكمة.

الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى بمحكمة الأسرة

1- تقديم الزوجة نسخة ضوئية من وثيقة زواجهم.

2- تقديم نسخة من توكيل المحامي وبه صورة للكارنيه.

3- ونسخة ضوئية من شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر في حالة وجود صغار.

4- تحصل صاحبة الدعوى على رقم تسوية بالتاريخ الذي تحضر به بنفسها لمكتب التسوية للفصل فى النزاع.

5- وتقوم الزوجة برفع الدعوى، وذلك بعد مرور 15 يومًا، من اليوم الذي قدمت به طلب التسوية.

6- ترفع الزوجة دعوى بعد صدور قرار بطلب التسوية، في حال القرار إيجابي أو سلبي.

7- تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى ومرفق بها رقم التسوية والتاريخ الذي تمت به التسوية.

8- تقدم صاحبة الدعوى نسخ ضوئية من عريضة الدعوى، وتقوم بوضع دمغة محاماة على أصل العريضة.

9- وجود حافظة لمستندات القضية لحفظها.

الإجراءات المطلوبة لإقامة دعوى بمحكمة الأسرة

1- ﺗﻮﺻﻞ ﻄﺮفي النزاع ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، وهذا الإجراء ﺸﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ الدﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ.

2- تنفصم الرابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ بدﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏.

3- محكمة الأسرة هي من تبث بدعوى الطلاق، وقاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يقوم بإرسال نسخة منه لمحكمة الأسرة لمصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق، وتصدر قرار من جملة مشتملاته، ولتحديد أجرة للحضانة لما بعد شهور العدة.

4- في حالة تعسف الزوج لإيقاع الطلاق، حينها يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة، ويراعى ذلك عند تقدير المتعة.

5- في الطلاق للضرر، الزوج هو الطرف الملزم بالتعويض.

6- تحصل الزوجة على مبلغ مالي يمثل واجب المتعة حالة الطلاق.