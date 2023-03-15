محافظ أسيوط يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، وفد الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط، برئاسة نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك، لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة في مختلف المجالات التنموية.

جاء ذلك بحضور محمد بشير، مدير عام بالمكتب الفني بالمحافظة، وداليا تادرس، مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة.

قوة العلاقات الودية بين المحافظة والكنيسة

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بوفد الإبراشية، مؤكدًا قوة العلاقات الودية بين المحافظة والكنيسة، لافتًا إلى تعاظم النموذج الوطني في ظل القيادة السياسية الحكيمة؛ إذ أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيم المواطنة وزيادة الشعور بالانتماء لوطن واحد، ومضاعفة روح الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق هدف واحد، هو رفعة وطننا الغالي مصر، منوهًا إلى أن التعاون والتكاتف بين أبناء أسيوط هو عنوان التنمية الحقيقي.

وأشار «سعد» إلى أن مصر تشهد حاليًا تنمية لم نعهدها من قبل في جميع القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والصحة، وغيرها من القطاعات المختلفة.

وتحدث اللواء عصام سعد عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه رئيس الجمهورية، وكان لمحافظة أسيوط النصيب الأكبر من خلال تطوير 149 قرية بعدد 894 تابعًا بنطاق 7 مراكز على مستوى المحافظة، وجارٍ تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

مطران الكاثوليك يشيد بالإنجازات على أرض أسيوط

من جانبه، أشاد مطران الكاثوليك بما يراه من إنجازات على أرض المحافظة، والمجهودات التي ينفذها محافظ أسيوط في كل المجالات، والتي تترجم إنجازات مملوسة، خاصة الجهود الرامية نحو تطوير البنية الأساسية، واستكمالها من مشروعات مياه وصرف صحي، بجانب المشروعات القومية الكبرى التي تجرى على أرض المحافظة، مؤكدًا وحدة الصف والتعايش السلمي، وتكريس مبدأ المواطنة والعمل تحت شعار الإخلاص والإنتاج، من أجل رفعة الوطن وعزته.