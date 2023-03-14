محافظ أسيوط يفتتح معرض بيع المواد والسلع الغذائية بأسعار المخفضة بحي غرب

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بأسيوط، معرض بيع المواد والسلع الغذائية المخفضة، والذي تنظمه أمانة حزب حماة الوطن بميدان الشهيد أحمد جلال (المنفذ) بحي غرب، لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25%.

مواد غذائية متنوعة في المعرض

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم المواد الغذائية المتنوعة، مثل اللحوم والخضراوات والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والشاي بأنواعه وكافة أنواع المواد الغذائية، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بنسبة من 20 إلى 25%.

كما التقى المحافظ ببعض الأهالي، واطمأن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض ورخص أسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين، تسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وتفقد قسم اللحوم والمجمدات والذي يشمل عرضا لأنواع اللحوم والمجمدات من الدواجن بأنواعها والتي تباع بأسعار تناسب المواطنين وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الخارج.

منافذ المواد الغذائية

ووجه محافظ أسيوط الشكر للقائمين على حزب حماة الوطن، والشركات العارضة، لدورهم ومشاركتهم المجتمعية في فتح معارض ومنافذ المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرى ومراكز المحافظة ودعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال المبادرات الخيرية والتنموية.

معارض أهلا رمضان

كما أوضح اللواء عصام سعد أنه تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية للبدء في إقامة معارض «أهلا رمضان»، بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب، بالاضافة إلى المنافذ التابعة لوزارة التموي.

مواجهة غلاء الأسعار

وأشار النائب مصطفى بدران إلى أن افتتاح معرض اليوم يأتي ضمن سلسلة المعارض والمنافذ التي يقوم بتنظيمها الحزب بمراكز المحافظة ضمن مبادرة «ضد غلاء الأسعار» لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير المواد الغذائية والسلع والخضراوات واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، استكمالا لدور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في محاربة جشع التجار ومواجهة غلاء الأسعار.