محافظ الغربية يستقبل السفير البريطاني على هامش زيارته لمحافظات الدلتا

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، على هامش زيارته لعدد من المواقع داخل المحافظة.

محافظ الغربية يرحب بالسفير البريطاني

ورحب «رحمي» بالسفير البريطاني على أرض الغربية، متمنيا له زيارة موفقة، مؤكدا أهمية وعمق العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، مشددا على أن تلك الزيارات تأتي بهدف التكامل وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات والوفود في شتى المجالات المختلفة.

وقال المحافظ إن الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية والخدمية والتنموية، التي جرى تنفيذها خلال الـ8 سنوات الماضية في الغربية والمحافظات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلت من مصر نقطة جاذبة للاستثمارات.

واستعرض «رحمي» مع السفير البريطاني، أبرز المقومات الصناعية والزراعية والسياحية التي تتميز بها محافظة الغربية، والفرص الاستثمارية في تلك القطاعات، خاصة أن المحافظة قد أطلقت مبادرة دعم القرى المنتجة، التي يبلع عددها 23 قرية منتشرة في أرجاء المحافظة، ولديها من المقومات ما يجعلها فرصة استثمارية ذات فائدة ويمكنها من الإنتاج والتصدير إلى الخارج.

إشادة السفير البريطاني بالوضع التنموي

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال، مشيدا بالوضع التنموي الذي جرى بالمحافظة، لذا كانت الغربية المحطة الأولى لزيارته في محافظات الدلتا.

يذكر أن الزيارة تشمل تفقد أعمال التطوير بمسجد السيد البدوي، وزيارة المجمع الصناعي وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.