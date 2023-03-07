السفير البريطاني: نستهدف إنشاء مؤسسة جامعية في مصر قريبًا

أشاد جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، بالاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي، التي عرضها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موضحا أن مصر معروفة بالقامات والعلماء و المتميزين بمختلف المجالات العلمية و البحثية، إذ أن هناك نحو 25 ألف طالب يدرس في مؤسسات التعليم البريطاني في مصر، كما أن تعتبر مصر الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم تعليمًا أجنبيًا بريطانيًا.

بريطانيا تستهدف فتح فرع جامعي جديد في مصر قريبا

وأضاف السفير البريطاني، خلال إلقاء كلمته بحفل تدشين إعلان الخطة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي، بحضور وزراء التعليم والصحة والتخطيط، أن بريطانيا تستهدف فتح فرع جامعي جديد في مصر قريبا، بجانب المؤسسات التعليمية الجامعية الموجودة حاليا، موضحا أن الخطة المعلنة في مصر تستهدف زيادة أواصر التعاون مع الحكومات والتوأمة والتبادل العلمي والبحثي ومنها التعليم الجامعي البريطاني.

التوسع من نظم المشاركة مع الجامعات المصرية

وأضاف «بايلي»، أن منظمة العمل الدولية تعمل حاليا على التوسع من نظم المشاركة مع الجامعات المصرية؛ بما يسهم في أن يكون التعليم الجامعي ملائمًا لوظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن القنصلية البريطانية في مصر هي ثالث أكبر قنصلية في العالم، وتساهم في الابتكار والتعلم التحويلي من أجل تحقيق كافة المتطلبات لشعبنا والشعوب الأخرى.