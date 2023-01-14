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وزير قطاع الأعمال يستعرض مع محافظ الغربية مشروعات تطوير شركة غزل المحلة

كتب:

مارينا رؤوف
11:53 ص | السبت 14 يناير 2023
الوزير خلال الجولة

الوزير خلال الجولة

بدأ المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، زيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير والمحافظ، الموقف الحالي لمشروعات التطوير داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تستحوذ على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.