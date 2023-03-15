باحث بمرصد الأزهر: الموقف الغربي الرسمي من الإسلاموفوبيا إيجابي جدا

قال الدكتور أحمد العطار، باحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الموقف الغربي الرسمي من الإسلاموفوبيا إيجابي وبنّاء جدا، فالدساتير والقوانين الغربية تنص على احترام الآخر والاندماج في المجتمعات، لأنهم يساعدون الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

اليوم الدولي لمناهضة الإسلاموفوبيا

وأضاف العطار خلال حواره المذاع على القناة الأولى، أنّ الأمم المتحدة حددت يوم 15 مارس ليكون اليوم الدولي لمناهضة الإسلاموفوبيا، إذ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلة في الدول المختلفة فطنت إلى أن الجاليات المسلمة أصبح لها ثقل في الدول الغربية، ولها رموز تقدم إسهامات كبيرة، وبالتالي فإن تعرضها لمشكلات أمر مكلف للدولة.

الحرية الدينية لكل الجاليات المسلمة

وتابع الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن وجود أي مشاكل للجاليات المسلمة يمثل عائقا ويثير بعض المشكلات الاقتصادية والأمنية، ومن ثم، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت على عاتقها تجريم كل مظاهر التعدي على الآخر، بمن فيهم المسلمين، وجرمت كل مظاهر الإسلاموفوبيا ودعت بشكل صريح وعلني إلى منح الحرية الدينية لكل الجاليات المسلمة الموجودة في الغرب بأن تمارس شعائرها الدينية بحرية تامة.