«النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، على قانون ترعاه النائبة الديمقراطية إلهان عمر لتدشين منصب مبعوث خاص جديد في وزارة الخارجية لمراقبة ومكافحة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم.

سخرية من عضو كونجرس مسلمة

وجاء ذلك بعد أن أطلقت النائبة الجمهورية لورين بويبرت مزحة عنصرية معادية للمسلمين حول إلهان عمر. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تسخر فيها بويبرت من عضو الكونجرس المسلمة، وكانت بويبرت قد سخرت من إلهان خلال مناظرة في مجلس النواب الشهر الماضي، واصفة المهاجرة الأمريكية والصومالية المولد بأنها عضو في «فرقة جهادية» من النواب الليبراليين.

مجلس النواب يرد على النائبة الجمهورية

واتخذ مجلس النواب، أمس، الخطوة الرسمية الأولى في الرد، بتصويت 219 مقابل 212 للموافقة على مشروع القانون الذي ترعاه إلهان، ولدى تقديم المناقشة، أشار النائب جيمس ماكفرن، الرئيس الديمقراطي للجنة قواعد مجلس النواب، إلى استطلاعات تظهر ارتفاعا في المشاعر المعادية للمسلمين في جميع أنحاء البلاد وحول العالم، والحاجة إلى رد أمريكي نشط، ونقلت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن إلهان عمر، التي وصلت إلى الولايات المتحدة وهي طفلة وتعمل الآن في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، خلال مناقشة أمس حول مشروع القانون، قائلة إنه يجب على الولايات المتحدة- باعتبارها دولة تأسست على الحرية الدينية- أن تحارب الاضطهاد الديني للمسلمين والآخرين في جميع أنحاء العالم.

ويقول المعارضون الجمهوريون إن مشروع القانون تم إصداره بسرعة كبيرة، وفشل في تعريف «الإسلاموفوبيا» بشكل كامل ولا ينبغي أن يوفر حماية خاصة للمسلمين المنفصلين عن الجماعات الدينية الأخرى، وأشارت الوكالة الأمريكية إبلى إن الجمهوريون يتبنون استراتيجية ترامب في أثناء حملته الانتخابية وفي البيت الأبيض، حيث سخر ترامب بشكل روتيني من الأقليات، وسخر من بعض البلدان الإفريقية بابتذال، وفرض حظراً على الوافدين من البلدان ذات الأغلبية المسلمة كأحد إجراءاته التنفيذية المبكرة كرئيس.