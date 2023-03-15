الشرطة الباكستانية تعلق محاولات القبض على عمران خان بسبب مباراة كريكت

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الأربعاء، تعليق محاولات القبض على زعيم المعارضة الباكستاني عمران خان لساعات، خلال مباراة كريكت في لاهور، حيث تشهد باكستان حالة من التوتر في محيط منزل خان بمدينة لاهور وفقا لوكالة رويترز.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أنه سيتم استئناف محاولات القبض على عمران خان بعد إنتهاء الحدث الرياضي، فيما اشتبكت مجموعة من أنصارعمران خان، مع عناصر من الشرطة الباكستانية ليلة أمس أثناء محاولة إلقاء القبض عليه، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار خان، الذين رشقوا رجال الأمن بالحجارة.

استئناف محاولات القبض على عمران خان

وقال زعيم المعارضة الباكستاني عمران خان في تصريح لشبكة «بي بي سي»، إن الشرطة تخرق القانون في محاولتها إلقاء القبض عليه.

وحاولت الشرطة الباكستانية اعتقال خان البالغ من العمر 70 عاماً، عدة مرات، وقال خان إنه يعتقد أنهم مصممون على وضعه خلف القضبان هذه المرة.

من جهته قال حسن نيازي محامي عمران خان، لشبكة «بي بي سي»، إنه يخشى من محاولة اغتيال جديدة لموكله، بعد أشهر من إصابته بطلقات نارية خلال مشاركته في تظاهرات.

وتوجه السلطات الباكستانية اتهامات لـ عمران خان ببيع هدايا تحصل عليها بدوافع سياسية أثناء وجوده في منصبه كرئيس للوزراء، فيما يتهم خان، السلطات الباكستانية بمحاولة اعتقاله لمنع حزبه من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

المعارضة الباكستانية حجبت الثقة عن عمران خان

وحجبت المعارضة الباكستانية الثقة عن عمران خان كرئيس للوزراء في أبريل الماضي، لكنه يستمر في الضغط على خليفته شهباز شريف من خلال تنظيم مظاهرات وخطابات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 2023.

فيما يتهم خان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف بمحاولة اغتياله في نوفمبر الماضي، حين أصيب في ساقه أثناء مشاركته في تجمع حاشد لأنصاره.

يشار إلى أن عمران خان الذي أُطيح به في أبريل 2022 من خلال سحب الثقة لا يزال يحظى بشعبية كبيرة، ومتهم أمام القضاء بعدم التصريح عن جميع الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة حكمه وبكسب المال من خلال إعادة بيع بعضها.