تفاصيل تخلص مقاول من زوجتيه في كرداسة.. مشادة تحولت لجريمة بسبب المخدرات

كان يعم الهدوء، قرية كفر حليم بمنطقة كرداسة، قبيل الإفطار في شهر رمضان من العام الماضي، حتى قطع ذلك الهدوء صوت رصاصات قادمة من أحد البيوت، وصراخ من سيدتان يطلبان العون من أي شخص ينجدهما من براثن زوجهما.

صوت طلقات رصاص

لم يفهم أحد من الذين يقفون أمام المنزل ما يدور بالداخل سوي سماع صوت الصراخ، فظنوا أن هناك مشاجرة بين الزوجتين الذين يعيشون معًا في نفس المنزل، ولكن بعد فترة وجيزة، خرج عليهم الزوج وملابسه ويداه مُلطختان بالدماء وممسكًا بسلاح ناري، هاربًا من مسرح الجريمة.

إصابة المجني عليهما

وقف الجميع في حالة من الذهول حتي دلفوا إلى داخل المنزل ليتطلعوا الأمر فوجدوا الزوجتان المجني عليهما «زاهية. ع»، «آية. م»، غارقتان في دمائهما، إحداهما مفارقة للحياة متأثرة بإصابتها، والأخرى تصارع الحياة، فأسرعوا لنقلها إلى المستشفى ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل إسعافها.

تشريح الجثتان

وحضرت قوة أمنية من قسم شرطة كرداسة، وتم التحفظ على الجثتان، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحهما للوقوف على أسباب الوفاة، فضلًا عن إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة للقبض على المتهم «إبراهيم. ح، 43 عاما، مقاول».

مشادة كلامية تحولت لمشاجرة

وقبل مضي 24 ساعة على الجريمة تمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم الذي اعترف أمام النيابة العامة، أن مشادة كلامية حدثت بينه وبين زوجتيه المجني عليهما بسبب رفضهما إعطاؤه أموال لشراء المواد المخدرة، فأخرج سلاحه الناري مسددًا لهما عدد من الطلقات النارية التي أودت بحياتهما.

الإعدام للمتهم

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 3972 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، والتي قضت بمعاقبته مساء أمس، بالإعدام شنقًا.