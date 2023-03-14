إحالة أوراق المتهم بقتل سيدتين في كرداسة إلى مفتي الديار

أحالت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أوراق مقاول لاتهامه بقتل سيدتين في منطقة كرداسة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدامه، وحددت جلسة 12 أبريل للنطق بالحكم عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبدالملك، وعنتر عبدالوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبدالعزيز محمد، ورأفت عبدالتواب.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 3972 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، أنّ المتهم «إبراهيم. ح، 43 عاما، مقاول»، قتل المجني عليهما «زاهية. ع»، «آية. م»، بعج خلاف بينهما فبيت النية وعقد العزم على قتلهما، وما إن ظفر بهما حتى أشهر في وجههما سلاحا ناريا محدثا إصابتهما التي جاءت في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري دون ترخيص من الجهات المختصة.