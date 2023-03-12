نص أقوال قاتل «محامي كرداسة» بعد الحكم بإعدامه: «انحاز لأهل طليقتي»

بعد 100 يوم من التداول، أسدلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، وقضت خلال جلسة اليوم بالإعدام شنقًا على محمد فرحات، وشهرته «محمد خيرية»، بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل المجني عليه بنداري حمدي.

تفاصيل قتل محامي كرداسة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من كشف ملابسات ما تقدم به عدد من الأهالي لقسم شرطة كرداسة، بسماع إطلاق أعيرة نارية على المجني عليه بنداري حمدي المعروف بـ«محامي كرداسة»، من قبل أحد الأشخاص، أودت بحياته.

وتبين من التحريات أن المتهم محمد فرحات وشهرته «محمد خيرية»، هو من وراء ارتكاب الواقعة، ظنًا منه أن المجني عليه تواطأ مع خصومه في القضية التي كان موكلًا عنه فيها، وأنه سبب خسارته القضايا، وأحالت جهات التحقيق المتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

نص التحقيقات مع قاتل محامي كرداسة

وكانت «الوطن» حصلت في وقت سابق على نص أقوال المتهم «محمد. ف إ»، 33 سنة، كهربائي، والمتهم بقتل محامي كرداسة، داخل مكتبه، بسبب خلافات بينهما، بسبب قضايا نفقة وحرق منزل لصالح أهل طليقته.

وقال المتهم بقتل محامي كرداسة بنداري حمدي ، بالقضية رقم 16076 جنايات كرداسة:«أنا كنت شاري قطعة أرض من ناس وبعدها دخلت كردون مباني، ولما مرضتش أرجع في البيعة، ضربوني وعوروني بالمطاوي، ورحت عملت محضر بالواقعة، وكلمت الأستاذ بنداري، وأخدت براءة، وبعدها بفترة أنا كنت رايح الشغل نفس الناس دي مستنيني، وراحوا ضربوني بالنار ورحت المستشفى، وقبل الواقعتين دول كنت خاطب واحدة اسمها نورا، كانت قريبة بنداري المحامي من بعيد وسبتها، وبعد الواقعتين دول، جاتلي البيت وحكت ليا إنها غضبانه من جوزها، ومش عاوزة ترجعله تاني».

واستكمل اعترافاته قائلًا: «وقالت لي إنها عاوزة تتجوزني، وقلت لها الكلام ده مش هينفع، وودتها لبيت خالها وساعتها خالها وقرايبهم ضربوني وعوروني، ولما روحت المستشفى النيابة سألتني وبعدها قلت لبنداري المحامي يتابع القضية وبعد فترة لقيتهم بيضغطوا عليا معاهم بنداري عشان أرضي اتجوز نورا، وبعد ما اتجوزتها وخلفت منها مريم، عرفت أهلها خدوا براءة في القضية اللي كانوا ضربوني فيها فقلت خلاص مفيش مشكلة أنا اتجوزتها وكان عده فترة من جوازنا».

وتابع: «بعد الجواز والخلفة اكتشفت إن أهلها سلوكهم وحش، فأنا طلقتها وكان معايا بنتي، وبعدها أهلها ولعوا في بيتي وأبويا عمل محضر، وبعد فترة طليقتي خدت حكم بأنها بتاخد البنت معاها، فأنا بعت للأستاذ بنداري أبويا وكلمته في التليفون، وطلبت منه أن هو يعملي قضية عشان آخد البنت تاني، قالي خلي أبوك وأمك يعملولي توكيل وأبويا وأمي عملوله التوكيلات والأتعاب الخاصة به 3 آلاف جنيه».

وتابع: «ولما كنت بيروحله المكتب عشان يتابع معا أويا مكنش بيرضى يقابله، المجني عليه آخر مرة قابله من 7 أيام، وقبل ما اقتله طرد أبويا من المكتب وقاله ألفاظ، ورماله التوكيلات، وقاله أنا مش هعملكم حاجة وقاله متجيش هنا تاني، وكنت سامع اللي حصل ده كله في التليفون، وفي نفس اليوم بعد ما أبويا مشي اتصلوا بيا أهل طليقتي نورا، وقالولي أنت مفكر إن الأستاذ بنداري معاك من الأول».

وقال:« أهل طليقتي نورا قالولي إن بنداري المحامي والدنيا كلها معاهم، وإنهم شغالين في المخدرات لحساب بنداري، وإن هو اللي قايلهم يضربوني ومش هيخليهم يتحبسوا، وبعد كده قعدت أرن على بنداري عشان أفهم منه الموضوع ومردش عليا، فأنا قلت إن أنا لازم أقتله هو وأهل نورا».