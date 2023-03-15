بحوث الإلكترونيات يحصد المركز الأول في «المبادرة الحكومية الابتكارية»

قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لمعهد بحوث الإلكترونيات لحصوله على المركز الأول في فئة «المبادرة الحكومية الابتكارية»، بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، والتي نُظمت أمس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجامعات، والسفراء، وأعضاء المجالس النيابية، والهيئات القضائية.

بحوث الإلكترونيات

ومن جانبها وجهت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه المتواصل لكافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشيرة إلى أن فوز المعهد بالمركز الأول في فئة المبادرة الحكومية الابتكارية، كانت في مشروع جهاز لتوفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي، لفريق العمل المكون من الدكتور أمير يس حسن الباحث بقسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة بالمعهد، والدكتور طه أحمد عناني بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقد تسلم الجائزة الدكتور أمير يس.

حد من فترات التشغيل غير الفعال للمعدات بخطوط الإنتاج

وتعتمد فكرة الجهاز على الحد من فترات التشغيل غير الفعال للمعدات بخطوط الإنتاج، وبالتالي توفير الطاقة الكهربية وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم الجهاز بعمل مراقبة آنية ومن ثم التشغيل والفصل الآلي للمحركات، وقد تم حساب استهلاك فترات التشغيل غير الفعال في صوامع تخزين الغلال والتي بلغت قرابة 10% من استهلاك الطاقة خلالها، وتم طرح فكرة الجهاز المقترح على الشركة القابضة للصوامع والتخزين من خلال د. طه أحمد عناني، حيث دعمت الشركة الفكرة ورحبت بتنفيذ الجهاز بشكل مبدئي في العديد من مواقع الشركة القابضة للصوامع والتخزين في مختلف أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر، أن مقدار التوفير بالجهاز يكون حسب نوع الصناعة وطبيعة فترات التشغيل غير الفعال فيها، ويمكن تطبيق فكرة الجهاز المبتكر في العديد من الصناعات المختلفة مثل: مصانع السيراميك، وصوامع مصانع الأسمنت، وغيرها، والجهاز قابل للتطوير والتطبيق في المصانع وخطوط الإنتاج لتقليل فترات التشغيل غير الفعال وتوفير الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفكرة المبدئية والنموذج الأولي من الجهاز قبل التطوير حصل على جائزة الابتكار من معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار عام 2019.