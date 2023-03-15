«القومي للبحوث»: النسل الناتج عن زواج الأقارب يسجل معدلات أقل في النمو

كشفت الدكتورة وسام السعيد، مدرس الوراثة الجزيئية الطبية بالمركز القومي للبحوث التابع لوازرة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مفاجأة بشأن التأثير السلبي لزواج الأقارب على صحة النسل، موضحة أن الجين البشري يحتوي على ما يقرب من 25 ألف جين، تمثل مجتمعة قرابة 1٪ فقط من المادة الوراثية.

زواج الأقارب

وأوضحت الاستاذ بالقومي للبحوث وفقا لتقرير صادر عن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجين هو الجزء من المادة الوراثية الذي يعطي التعليمات لإنتاج بروتين معين في جسم الإنسان، مشيرة إلى أن خلايا الجسم تحتوي على نسختين من كل جين إحداهما من الأب والأخرى من الأم.

التعليم العالي

وأكدت الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، أن الدراسات العلمية أثبتت حتى الآن وجود 10,000 مرض وراثي، موضحة أن سببها، هو حدوث خلل في جين محدد بجسم الإنسان، مشيرة إلى أنه من المتوقع اكتشاف المزيد من هذه الأمراض مع تقدم التقنيات الجزيئية وزيادة تطبيقها.

وأوضحت أن سبب نشأة المرض الوراثي السائد بسبب طفرة في نسخة واحدة من الجين بحيث قد يورث الشخص المصاب الطفرة المسببة للمرض من إحدى أبويه.

وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت أن زواج الأقارب يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المتنحية، ولا يقتصر التأثير السلبي لزواج الأقارب على زيادة انتشار الأمراض الوراثية المتنحية فحسب.

وأوضحت أن عدة دراسات أشارت إلى أن النسل الناتج عن زواج الأقارب يسجل معدلات أقل في النمو والقدرات الذهنية وكذلك معدلات أعلى لحدوث المشاكل الوراثية.